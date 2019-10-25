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Нового главного архитектора назначили в Азове

Нового главного архитектора назначили в Азове
В Азове Ростовской области назначили нового главного архитектора. О том, что Игорь Репьев занял пост, стало известно 29 октября. Об этом сообщили на пленарном совещании главы Азова с руководителями коммунальных служб.

Он сменил Фёдора Ковтунова, который покинул должность из-за того, что с ним не продлили контракт.

Игорь Репьев в 1980 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт. После выпуска работал инженером-архитектором, затем — ведущим руководителем группы. Занимал посты архитектора и старшего архитектора в Советском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону.

В 2006-м перешёл работать в Азов в качестве начальника отдела по строительству и архитектуре. Некоторое время исполнял обязанности главного архитектора Ростова.

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