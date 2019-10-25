Нового главного архитектора назначили в Азове



В Азове Ростовской области назначили нового главного архитектора. О том, что Игорь Репьев занял пост, стало известно 29 октября. Об этом сообщили на пленарном совещании главы Азова с руководителями коммунальных служб.



Он сменил Фёдора Ковтунова, который покинул должность из-за того, что с ним не продлили контракт.



Игорь Репьев в 1980 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт. После выпуска работал инженером-архитектором, затем — ведущим руководителем группы. Занимал посты архитектора и старшего архитектора в Советском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону.



В 2006-м перешёл работать в Азов в качестве начальника отдела по строительству и архитектуре. Некоторое время исполнял обязанности главного архитектора Ростова.