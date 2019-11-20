Экс-главному архитектору Ростовской области продлили домашний арест



Бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский останется под домашним арестом до 10 декабря. Чиновник пытался оспорить меру пресечения, но 20 ноября суд оставил в силе решение первой инстанции.



Напомним, экс-главного архитектора Ростовской области задержали в феврале 2019 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве многоквартирных домов. По мнению следствия, Полянский незаконно выдал разрешение на строительство дома. Но здание так и не возвели. В итоге было похищено 35 миллионов рублей, принадлежавших, в том числе, обманутым дольщикам.



Сразу после ареста Полянскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Спустя два месяца пребывания в СИЗО его выпустили под домашний арест.



В начале октября 2019 года главным архитектором Ростовской области назначили 59-летнего Игоря Далаксакуашвили.