В Левенцовке открылись школа №72 и второй корпус школы №115

Фото: Администрация Ростова.

В стремительно развивающихся микрорайонах Левенцовского распахнули двери целых два учебных заведения. Это второй корпус школы с инженерным уклоном №115 и школа №72 с гуманитарным уклоном. Участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, принял глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Глава осмотрел учебные классы, посетил лаборатории, музей, столовую, а также пообщался со школьниками.Как отметил Алексей Логвиненко, в школах будут учиться около четырех тысяч учащихся. Учебные заведения оборудованы по последнему слову техники, и ребята будут получать здесь самое лучшее образование.- К примеру, в инженерных классах школы №115 ученики смогут пройти обучение по технологическому профилю. Здесь даже создан музей энергетики юга. А в 72-й школе можно получить гуманитарное и лингвистическое образование. Ребята смогут принять участие в медиалингвистическом проекте Южного федерального университета. Благодаря участию в проекте у школьников появится возможность связать свою трудовую деятельность с медиасферой, - рассказал глава администрации.Для питания школьников организованы столовые полного цикла. И еще одна особенность этих школьных комплексов – спортивные кластеры с футбольными полями и легкоатлетическими стадионами.Алексей Валентинович тепло поздравил учеников с началом нового учебного года и пожелал успехов в учебе.- Пусть учеба в новых школах приносит только радость. Отличных знаний и оценок всем ученикам в новом учебном году! - пожелал школьникам успехов глава администрации города.