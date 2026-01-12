Мощная магнитная буря обрушилась на Ростов

Фото: DonDay

На Ростов обрушилась мощная магнитная буря в первый рабочий день января. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Магнитная буря, которая считается второй по силе в 2026 году, случилась 11 января. Она сопровождалась сильными полярными сияниями. Пик достиг высшего уровня 10 по шкале интенсивности. По состоянию на 12 января магнитная буря все еще продолжается. По силе она достигает балла G1-G2.Чтобы улучшить состояние здоровья, метеозависимым людям стоит больше отдыхать. Необходимо воздержаться от жирной и вредной еды, а также кофе.