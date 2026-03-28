Ночью 28 марта густой туман опустился на Ростов. Горожане сделали снимки после полуночи.По прогнозам метеорологов, на этих выходных в донской столице ожидаются дожди. Вместе с этим прогнозируется потепление. При таких погодных условиях есть вероятность возникновения тумана.Так, высотки едва можно разглядеть. Многоэтажные дома скрылись за густой пеленой.Напомним, что в донском регионе введен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Непогода продлится до утра 30 марта.Белая дымка на проезжей части способна обмануть зрение водителей. Это увеличивает риск возникновения дорожных аварий. Автовладельцам важно снижать скоростной режим, увеличивать дистанцию до впереди едущего авто и не делать резких маневров.