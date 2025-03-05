Николай Василенко признался, что хотел податься в монахи

Фото: СоцСети

Ростовский бизнесмен Николай Василенко признался, что хотел уйти в монахи. Информацию об этом он рассказал на шоу у рэпера Басты.Поклонников уже давно беспокоил вопрос, хочет ли Василенко найти вторую половинку. Раньше он не был замечен в компании спутницы. Одна из зрительниц решила задать интимный вопрос лично.- Я был женат два раза и очень счастливо. Сейчас я, к сожалению, очерствел. Я уже взрослый мужчина и не уверен, что это мне нужно. Моя миссия – изменить мир к лучшему. Много лет назад я даже решил, что могу уйти в монашество, - рассказал Николай Василенко.Монашество — образ жизни, при котором человек удаляется от мира, в том числе отказывается от богатства, семьи и, как правило, переселяется на жительство в монастырь.Напомним, что Николай Василенко обрел популярность в начале осени 2024 года. Его прозвали «лавандовым рафом». Приятный успокаивающий голос Николая Василенко заменяет сеансы у психолога, а его улыбка заряжает позитивом на весь день. Также Василенко известен как один из владельцев культового ресторана «Онегин дача» в Ростове.