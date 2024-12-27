Аккаунт Николая Василенко заработал около миллиарда просмотров

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Аккаунт в соцсетях Николая Василенко получил около миллиарда просмотров. Новость 25 декабря сообщил бизнесмен в соцсетях.Популярность известный ростовский бизнесмен получил относительно недавно. Все это благодаря «лучезарным» видеороликам Николая. В них он делился с подписчиками планами и желал подписчикам хорошего дня.Месяц назад просмотры его аккаунта достигали около полмиллиарда (465 429 914 млн). По данным на 25 декабря число увеличилось практически вдвое – 785 948 748 миллионов.Николай Василенко появился у всех на слуху в начале осени 2024 года. Приятный успокаивающий голос Николая Василенко заменяет сеансы у психолога, а его лучезарная улыбка заряжает позитивом на весь день. Сам бизнесмен рад такой популярности и купается в славе. Многие знают Николая Василенко как одного из владельцев культового ресторана «Онегин дача».