Николай Василенко поздравил с наступающим 8 Марта жительниц Ростова

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Ростовский бизнесмен Николай Василенко поздравил девушек с наступающим 8 Марта. Короткий видеоролик Николай Василенко опубликовал в своих соцсетях.Улыбчивый бизнесмен решил порадовать ростовчанок. Он прошел по городу с охапкой тюльпанов. Человек - «лавандовый раф» подарил по цветочку жительницам, которые встретились на пути.- Уже сейчас мы, мужчины, должны вас поздравлять. Желательно быть любимыми и любить – быть женщинами. Позволять нам, мужчинам, быть мужчинами.Ростовчанки такому сюрпризу обрадовались и попросили сделать фото с Василенко.