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Николай Василенко поздравил с наступающим 8 Марта жительниц Ростова

Николай Василенко поздравил с наступающим 8 Марта жительниц Ростова
Ростовский бизнесмен Николай Василенко поздравил девушек с наступающим 8 Марта. Короткий видеоролик Николай Василенко опубликовал в своих соцсетях.

Улыбчивый бизнесмен решил порадовать ростовчанок. Он прошел по городу с охапкой тюльпанов. Человек - «лавандовый раф» подарил по цветочку жительницам, которые встретились на пути.

- Уже сейчас мы, мужчины, должны вас поздравлять. Желательно быть любимыми и любить – быть женщинами. Позволять нам, мужчинам, быть мужчинами.

Ростовчанки такому сюрпризу обрадовались и попросили сделать фото с Василенко.
Фото: СоцСети
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