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На маркетплейсе появилась акриловая фигурка улыбчивого Николая Василенко

На маркетплейсе появилась акриловая фигурка улыбчивого Николая Василенко

Ростовский предприниматель Николай Василенко благодаря своей улыбке и оптимистичному настроению привлек внимание множества поклонников. Фанаты Николая утверждают, что его видео заменяют им занятия с психологом, поднимают настроение и делают жизнь лучше.

За последний месяц аудитория Николая почти подошла к одному миллиону. В соцсетях бизнесмен показывает, как проходит его день. Как с утра он пьет чашечку кофе и читает книги, как успешно занимается вокалом и спортом, проводит вечер у камина со своей собакой. Также Николай не забывает делиться новинками своего гардероба. Стоит сказать, что выглядит ростовчанин всегда хорошо и опрятно. Также бизнесмен не забывает желать своим подписчиками хорошего дня и всегда сопровождает это знаменитой улыбкой.

Благодаря своим роликам Николай стал настоящей звездой. На популярном маркетплейсе можно увидеть даже акриловую фигурку улыбчивого бизнесмена. Фигурка выполнена из акрила и в комплекте идет со специальной подставкой. Николай выглядит в его привычном образе: шикарный бежевый костюм и неизменная улыбка.

Внимание к ростовскому бизнесмену растет с каждым днем. А это значит, что вскоре подобных товаров будет огромное количество.
Фото: соцсети
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