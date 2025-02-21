Николай Василенко и Ксения Собчак встретились в Ростове
В Ростове-на-Дону горожане заметили Николая Василенко и Ксению Собчак 21 февраля. Известная телеведущая приехала на главный железнодорожный вокзал города и сразу же начала съемку. Об этом сообщает Donday.
Николай Василенко, ростовский ресторатор, встретил Ксению Собчак с особым теплом. Он преподнес ей роскошный букет цветов и обнял.
Этот неожиданный визит вызвал интерес у местных жителей. Остается только гадать, какие каверзные вопросы подготовлены для Николая Василенко.