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Нейросеть изменила образ бывшего сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко

Нейросеть изменила образ бывшего сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко
После серии изображений бывших министров Ростовской области портал Donday решил создать образ бывшего сити-менеджера Ростова. В новом формате Алексей Логвиненко предстал в виде экшн-куклы.

Нейросеть дважды указала на разрушенный кирпичный дом. Это может быть связано с происшествием на Нариманова, 72/3.Тогда 27 января 2024 года там обрушилась часть стены, жителей срочно эвакуировали.

Еще одним элементом образа Логвиненко стали ливневки, на которые часто жаловались горожане.

Также Алексей Логвиненко ассоциируется с тюльпанами. В последний год его работы на посту главы города были высажены тысячи этих цветов на Пушкинской и других улицах. Для ростовчан это стало запоминающимся моментом.
Фото: нейросеть
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