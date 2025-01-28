Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко покинул пост

Фото: администрация Ростова

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подал в отставку. Депутаты городской думы одобрили желание главы администрации на внеочередном заседании 28 января.Перед этим был заслушан отчет о работе сити-менеджера в 2024 году. От депутатов были замечания, однако все оценили работу как удовлетворительную. К концу заседания произошло то, из-за чего собрался, вероятно, полный зал. Алексей Логвиненко объявил об уходе с поста по собственному желанию.- Мною принято решение об уходе с должности по личному решению по состоянию здоровья и в будущем в связи с переходом на другое место работы, - заявил Алексей Логвиненко.Депутаты приняли отставку Алексея Логвиненко и прекратили с 28 января его полномочия.