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Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко покинул пост

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко покинул пост
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подал в отставку. Депутаты городской думы одобрили желание главы администрации на внеочередном заседании 28 января.

Перед этим был заслушан отчет о работе сити-менеджера в 2024 году. От депутатов были замечания, однако все оценили работу как удовлетворительную. К концу заседания произошло то, из-за чего собрался, вероятно, полный зал. Алексей Логвиненко объявил об уходе с поста по собственному желанию.

- Мною принято решение об уходе с должности по личному решению по состоянию здоровья и в будущем в связи с переходом на другое место работы, - заявил Алексей Логвиненко.

Депутаты приняли отставку Алексея Логвиненко и прекратили с 28 января его полномочия.
Фото: администрация Ростова
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