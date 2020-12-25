Неизвестные вытащили детали из легковушки в Ростовской области

В Каменске-Шахтинском неизвестные украли детали из легковушки. Инцидент произошел 25 декабря около 17:00 на улице Вокзальная, 1.Как рассказал владелец «ВАЗ-2109» 24-летний Владимир Сопин, он припарковал свою машину возле места работы. Выйдя к автомобилю, парень увидел, что решетка с кузова снята, а из транспорта торчат провода.- Грабители вытащили фары и аккумулятор, - отметил Владимир.Заявление в полицию дончанин решил не подавать. По его мнению, сумма ущерба не превышает шести тысяч рублей, и грабителей вряд ли найдут. Однако водитель расстроен, что его единственная машина, на которой он добирается на работу, теперь неспособна ездить.