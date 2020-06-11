Возле стадиона «Труд» в Ростове дерево упало на машину

Машина жителя Ростова-на-Дону оказалась повреждена из-за упавшего дерева. Инцидент произошёл примерно в полдень 15 июня в районе стадиона «Труд» на проспекте Будённовском.Владелец легковушки утром припарковал машину возле дома № 103-г и ушёл. Когда он вернулся, то увидел, что его автомобиль оказался придавлен рухнувшим тополем. Дерево сломалось пополам и упало из-за налетевшего порыва ветра. К счастью, в этот момент поблизости не было людей, так что в результате происшествия никто не пострадал.У легковушки оказалась сильно повреждена крыша. Теперь владельцу необходимо провести серьёзный дорогостоящий ремонт.Отметим, что не зря жителей Дона предупреждают о штормовых предупреждениях и рекомендуют не оставлять машины и коляски под деревьями. Каждый раз, когда на область обрушивается непогода, местные жители фиксируют десятки случаев падения деревьев и различных конструкций.