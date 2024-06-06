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Назначен новый управляющий отделения Социального фонда РФ по Ростовской области

Назначен новый управляющий отделения Социального фонда РФ по Ростовской области
На должность управляющей отделения Социального фонда России по Ростовской области (ОСФР) назначена Светлана Жинкина. Она приступила к выполнению своих обязанностей с 3 июня.

54-летняя Светлана Жинкина окончила Новочеркасский политехнический институт. Свою карьеру она начала в 1998 году в региональном отделении Пенсионного фонда России (ОПФР). С 2009 года она возглавляла управление организации назначения и выплаты пенсий донского ОПФР. Уже спустя год она заняла должность заместителя управляющего ОПФР по Ростовской области.

После объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования чиновница получила такую же должность в региональном отделении ОСФР.

В октябре 2023 года она стала исполняющим обязанности управляющего ОСФР по Ростовской области. Через пол года Жинкину окончательно утвердили на руководящую должность.
Фото: ОСФР по Ростовской области
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