Назначен новый управляющий отделения Социального фонда РФ по Ростовской области

Фото: ОСФР по Ростовской области

На должность управляющей отделения Социального фонда России по Ростовской области (ОСФР) назначена Светлана Жинкина. Она приступила к выполнению своих обязанностей с 3 июня.54-летняя Светлана Жинкина окончила Новочеркасский политехнический институт. Свою карьеру она начала в 1998 году в региональном отделении Пенсионного фонда России (ОПФР). С 2009 года она возглавляла управление организации назначения и выплаты пенсий донского ОПФР. Уже спустя год она заняла должность заместителя управляющего ОПФР по Ростовской области.После объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования чиновница получила такую же должность в региональном отделении ОСФР.В октябре 2023 года она стала исполняющим обязанности управляющего ОСФР по Ростовской области. Через пол года Жинкину окончательно утвердили на руководящую должность.