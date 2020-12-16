Нашли сбежавшего из Ростовской областной клинической больницы пациента

В Ростове задержали сбежавшего из РОКБ пациента. 40-летний мужчина ушел из медучреждения, не дождавшись контрольного теста на коронавирус.О беглеце Rostov.ru рассказывал 17 декабря. Накануне пациент собрал вещи и ушел в неизвестном направлении. Руководство больницы сообщило в полицию. В течение суток его нашли.Любопытно, что за несколько часов до побега пришли анализы пациента, которые показали отрицательный результат на коронавирус. Его уже готовили к выписке, однако об этом он не знал. Более того, он сбегал из медучреждения уже в третий раз.Теперь беглецу грозит административная или уголовная ответственность.