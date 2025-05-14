Напавший на врача БСМП-2 ростовчанин останется в СИЗО до 14 июня

Фото: соцсети

В Ростове продлили срок содержания под стражей мужчине, которого подозревают в жестоком нападении на медика. Абел А. останется в СИЗО до 14 июня 2025 года. Решение вынес Ворошиловский районный суд.13 ноября 2024 года в БСМП-2 поступил пациент с неадекватным поведением. Его отправили в токсикологическое отделение. Внезапно мужчина вскочил и напал на врача. Он избил женщину металлической рукояткой от кровати, сломал стеклянный стол и порезал ей шею осколками.На место прибыли охранники и задержали нападавшего. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему грозит до 11 лет тюрьмы.