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Напавший на врача БСМП-2 ростовчанин останется в СИЗО до 14 июня

Напавший на врача БСМП-2 ростовчанин останется в СИЗО до 14 июня
В Ростове продлили срок содержания под стражей мужчине, которого подозревают в жестоком нападении на медика. Абел А. останется в СИЗО до 14 июня 2025 года. Решение вынес Ворошиловский районный суд.

13 ноября 2024 года в БСМП-2 поступил пациент с неадекватным поведением. Его отправили в токсикологическое отделение. Внезапно мужчина вскочил и напал на врача. Он избил женщину металлической рукояткой от кровати, сломал стеклянный стол и порезал ей шею осколками.

На место прибыли охранники и задержали нападавшего. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему грозит до 11 лет тюрьмы.
Фото: соцсети
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