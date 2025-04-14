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Напавшего на врача БСМП в Ростове, оставили в СИЗО до 14 мая

Напавшего на врача БСМП в Ростове, оставили в СИЗО до 14 мая
В Ростове продлили меру пресечения подозреваемому в жестоком избиении медика. Абел А. останется под стражей до 14 мая 2025 года. Решение приняли в Ворошиловском районном суде.

Тогда 13 ноября 2024 года в БСМП-2 поступил пациент с неадекватным поведением. Его направили в токсикологическое отделение. Внезапно мужчина напал на врача, ударив её железной рукоятью от кровати. Он также разбил железный стол и исцарапал шею медику осколками. 

На место прибыли охранники, которые задержали нападавшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.
Фото: соцсети
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