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Напавший на конвой ростовчанин отправится за решетку на 25 лет

Напавший на конвой ростовчанин отправится за решетку на 25 лет
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 50-летнему мужчине, напавшему на конвой. Заседание состоялось утром 1 декабря.

Ивана Костюкова обвиняли в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, хищении огнестрельного оружия, незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, побеге из-под стражи и посягательстве на жизнь сотрудника органа принудительного исполнения.

По информации СУ СКР по Ростовской области, в июне 2022 года мужчину доставили в суд на заседание по делу о нападении на инкассаторов. Ростовчанин с подельником дважды пытался ограбить их, но планы обернулись местом подсудимых.

Процесс по делу о нападении на инкассаторов длился полтора года и приговор вот-вот должны были вынести. Но Костюков усложнил себе жизнь: 8 июня 2022-го он напал на конвоира с заточкой и выстрелил из его же табельного оружия. Сам мужчина тоже получил ранение, когда его пытались обезвредить приставы. И пострадал один из приставов.

По делу о разбойном нападении на инкассаторов Костюкова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. После выходки в зале суда ему грозило пожизненное. Однако суд решил, что 25 лет заключения будет достаточно. Из них 10 мужчина проведет в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима.

— Приговор пока не вступил в законную силу, — добавили в прокуратуре региона.
Фото: Rostov.ru.
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