Прокурор Ростовской области выезжал на место перестрелки в Пролетарском суде города
На место перестрелки в Пролетарском суде донской столицы выезжал прокурор Ростовской области Роман Прасков. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.
Ранее Rostov.ru рассказывал о стрельбе перед зданием городского суда на площади Карла Маркса. Утром 8 июня подсудимый открыл огонь накануне заседания по его уголовному делу.
Стрелявшим оказался 49-летний Иван Костюков. Он напал с заточкой на конвоира, схватил его табельное оружие и открыл огонь по приставу. Костюкова ранили при попытке обезвредить и задержали. Пострадавших доставили в больницу. В отношении Костюкова возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Кадры с места стрельбы у здания Пролетарского районного суда Ростова/автор: СУ СКР по РО.
Известно, что в 2018 году Костюков вместе с подельником Данилом Севастьяновым напали на инкассаторов с 20 миллионами рублей в машине. Однако ограбить их не удалось. Через год они повторили попытку, но снова безуспешно — инкассаторы открыли ответный огонь. Пришлось скрываться на машине, но через три недели горе-грабителей нашли и арестовали. На Костюкова завели дело сразу по нескольким статьям: «Разбой», «Незаконное хранение взрывчатки» и «Подготовка к убийству». На Севостьянова – только за кражу.
В 2018 году они напали на инкассаторов, которые перевозили около 20 миллионов рублей, но «дело» не увенчалось успехом. Через год ситуация повторилась, но снова безуспешно. После этого Костюкова и Севостьянова арестовали.
В январе прошлого года Первомайский районный суд начал рассматривать их дело. Процесс длился полтора года и подходил к логическому завершению. Вот только заседание проводили в Пролетарском районном суде.
– На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Их координирует руководитель следственного управления СКР по Ростовской области Аслан Хуаде.
На фото: подсудимый Иван Костюков/автор: SHOT.