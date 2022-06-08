В Ростове напавшему на конвой мужчине избрали меру пресечения
В Ленинский районный суд Ростова поступил материал об избрании меры пресечения мужчине, напавшему на конвой и пристава. Иван Костюков отправится под стражу.
Ранее Rostov.ru рассказывал о стрельбе перед зданием городского суда на площади Карла Маркса. Утром 8 июня подсудимый открыл огонь накануне заседания по его уголовному делу.
Стрелявшим оказался 49-летний Иван Костюков. Он напал с заточкой на конвоира, схватил его табельное оружие и открыл огонь по приставу. Костюкова ранили при попытке обезвредить и задержали. Пострадавших доставили в больницу. В отношении Костюкова возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие». Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Раненого Костюкова тоже доставили в больницу. Сначала - в БСМП, где ему оказали первую медпомощь, затем - в МОТБ-19. Вечером 10 июня состоится заседание по избранию меры пресечения подсудимому. Костюков будет присутствовать в онлайн-формате по видеосвязи. Однако СИЗО подсудимому не избежать - заседание будет лишь формальностью.