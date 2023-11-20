Накануне похищения ХАМАС внук ростовчанки Ирины Татти планировал свадьбу
Внук ростовского врача-фтизиатра Ирины Татти собирался сыграть свадьбу. О планах семьи, похищенной ХАМАС, сообщил DonDay.ru.
Александр Труфанов и его 29-летняя невеста Сапир Коэн планировали узаконить отношения после праздника Симхат Тора. Пара приехала в кибуц (прим. - сельскохозяйственная коммуна) Нир-Оз, чтобы поужинать с семьей. 7 октября Ирину Татти вместе с дочерью Еленой, внуком и его девушкой похитили члены вооруженной палестинской группировки. Их вывезли в сектор Газа. Главу семейства Виталия Труфанова застрелили. Похороны отца Саши состоялись 31 октября.
Напомним, Ирина Татти жила и работала в Ростове-на-Дону. Пять лет назад 73-летняя женщина перебралась к дочери в Израиль. Семья жила в небольшом городке рядом с сектором Газа. Ростовского врача вместе с семьей захватили в заложники и увезли в Газу в ходе палестино-израильского конфликта.