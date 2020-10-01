Начало недели ростовчане проведут без электричества

В начале недели тысячи ростовчан будут без света. Информацию об этом опубликовали на сайте Донэнерго.В понедельник, 5 октября, с 10:00 до 16:00 света не будет на улицах Минераловодской, 59-97, 50-76, Республиканской, 55-95, 66-104, Собино, 81-111, 78-122, в переулке Безымянном, 1-15, 2-16.Еще дольше без света будут ростовчане, проживающие по адресам: Красноармейская, 133/117, Города Волос, 119, здесь электричества не будет с 9:00 до 17:00. Свет отключат и по следующим адресам: Лесозащитная, 61-83, Богураева, 9, Брестская, 23-33, 68-74, Керченский, 31-37, Брянская, 33-41, 30-42, Сочинский, 29-43, 38-52, Панфиловцев, 14-34.В период с 10:00 до 12.00 обесточат улицу Левобережную, 6, 27, 37.С 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов по адресам: 2-я Володарского, 203, 164/7, 1-я Круговая, 92, Магнитогорская, Кузнечная, 248-338, 273-347, 180А, 188, 176-196, Портовая, 254-334, Минаева, 41, 45, 30-34, Салютина, 13, 1-й Поселковый, 7А, 30, 2-й Поселковый, 11-13.Во вторник, 6 октября, с 9:00 до 17:00 обесточат дома горожан, проживающих по адресам: Ленина, 114-130, 187-207, Врубовая, 59-79, Центральная, Огарева, Рылеева, Подольская и Пешкова. Товарищем по несчастью станет техникум на проспекте Стачки, 227.С 9:00 до 16:00 электричество отключат на улицах Саратовской, 4-26, 5-7, Полярной, 1-3, 2-6, Футбольной, 8 и 12-16, Липецкой, 3-29, 40-56, Зоологической, 14-18. Также с 8:00 до 16:00 не будет света на улицах Граненой, 4-8, Бунайской, 28-36 и в переулке Кривошлыковском, 12-44, 11-37.Временное прекращение подачи электричества необходимо, чтобы избежать аварий на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях во время подготовки к отопительному сезону.