Жители Азова сообщают о сильном взрыве

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Жители Азова Ростовской области сообщают о сильном взрыве, который произошел утром 22 июня.Громкий шум раздался в районе Центрального рынка и прилегающих улиц, вызвав вибрацию окон у жителей и опрокинув посуду с полок. У машин сработали сигнализации.Источник этого тревожного звука пока остается неизвестным. Комментарии соответствующих органов на данный момент отсутствуют.Напомним, что 18 июня была атака беспилотников на нефтебазу в Азове, что привело к пожару в одном из резервуаров. Пламя распространилось на 3,2 тысячи квадратных метра и было потушено только через три дня.