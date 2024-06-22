Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Жители Азова сообщают о сильном взрыве

Жители Азова сообщают о сильном взрыве
Жители Азова Ростовской области сообщают о сильном взрыве, который произошел утром 22 июня.

Громкий шум раздался в районе Центрального рынка и прилегающих улиц, вызвав вибрацию окон у жителей и опрокинув посуду с полок. У машин сработали сигнализации.

Источник этого тревожного звука пока остается неизвестным. Комментарии соответствующих органов на данный момент отсутствуют.

Напомним, что 18 июня была атака беспилотников на нефтебазу в Азове, что привело к пожару в одном из резервуаров. Пламя распространилось на 3,2 тысячи квадратных метра и было потушено только через три дня.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.