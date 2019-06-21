В начале недели в сотнях домов в Ростове-на-Дону грядут отключения электричества



В начале недели в сотнях домов в Ростове-на-Дону грядут отключения электричества. Информацию об этом передает «Донэнерго».



В понедельник, 24 июня, без света останутся следующие дома: пер. Араратский, 2Г; ул. Белостокская, 38/1; ул. Темерницкая, 26-36; 25-35; ул. Московская, 12-50, 43; ул. Островского, 23-37; ул. Содружества, 92, 94/2, 94/1, 92/1; ул. Петрозаводская, 32А. Отключения продлятся с 9 до 17 часов. На час раньше свет включат по адресам: пер. Сухумский, 2-18; ул. Мечникова, 43; пер. Доломановский, 43; ул. Пермская; пер. Джамбульский; а также Подтелкова, 39-51.



На протяжении двух дней, 24 и 25 июня, с 9 до 17 часов отключения электричества запланированы в домах, расположенных в пер. Ильменском, 1-37, 2-36; на ул. Гусева, 106-122; в пер. Волочаевском, 1-35, 2-30; ул. Минераловодской, 80-146, 101-165; ул. 1-й Киргизкой, 126-132, 91-93; 2-й Киргизкой, 97-101; в пер. Перовском, 33-36; на ул. Дербенской, 16-22, 13-17; в пер. Подпольном, 13; на ул. Татарской, 52-62, 49-61; ул. Собино, 98-142, 113-131; ул. Калинина, 2-38; в пер. Чухновском, 1-13, 2-12; на ул. 3-й Кольцевой, 77-87, 62-74; ул. Республиканской, 97-135, 108-132, 136; ул. 2-й Кольцевой, 78-90, 81-93; в пер. Подпольном, 1-3; на пл. Рабочей, 18-20; ул. Мадояна, 1-33.



С 10 до 12 часов 25 июня свет будет отсутствовать по адресам: пер. Солдатский, 1-7, 2-8; ул. Лензаводская, 5-9; ул. Вагулевского, 20-72, 27-95; ул. Чебанова, 6-14, 9-17; ул. Балашовская, 1-7, 2-8; пер. Вагонный, 2-12, 3-19.



В тот же день с 9 до 15 часов без электричества останутся ростовчане, проживающие по адресам: пер. Крыловской, 38, 40, 31-37; ул. Чехова, 36, 42-46, 27-29; ул. Петровская, 13; ул. Социалистическая, 125-133, 133Б, 128-134; ул. Б. Садовая, 100-110. До 16 часов света не будет по адресам: ул. Пушкинская, 50, 52, 59; пр. Буденновский, 41. С 9 до 17 часов отключения грядут на пр. Космонавтов, 32В/21В; ул. Вятской, 35, 37А; ул. Штахановского, 10; ул. Содружества, 84, 86, 86/1, 88, 88/1, 90.



В домах на нескольких улицах света не будет с 25 по 27 июня. В список входят адреса: пер. Рационализаторский, 1-31, 2-24; пер. Боковский, 1-11; ул. Кржижановского, 1-41, 2-56; ул. Владиленская, 1-53, 2-36; ул. Герцена, 13-61; пер. Норильский, 1-9, 2-10. Отключения будут с 9 до 17 часов.



Во вторник, среду и четверг с 9 до 18 часов электричество будут отключать по таким адресам: ул. Шатурская, 1-23, 2-16; ул. Солидарности, 1-129, 2-114; ул. Детская, 1-79, 2-72; ул. Герцена, 13-89; ул. Кржижановского, 1-75, 2-94; пер. Боковский, 1-11; пер. Норильский, 1-13, 2-42; пер. Рационализаторский, 1-53, 2-38; ул. Владиленская, 1-187, 2-126; ул. Гельца, 19-35, 10-26; ул. А. Блока, 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса, 1-25, 2-30.