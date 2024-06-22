В Ростове устранили потоп на улице Вселенной

Фото: Ростовводоканал

В Ростове-на-Дону устранили потоп на улице Вселенной. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».Ранее горожане массово жаловались на зловонный потоп на улице Вселенной. Люди не могли гулять на участке и даже открыть окна в своих квартирах. Целые реки растеклись прямо по проезжей части.Как выяснилось, причиной потопа стал засор канализации. Он появился при строительстве подъездных путей к жилой застройке. На участке специалисты заменили шесть метров поврежденного трубопровода.- На данный момент все засоры ликвидированы, аварийная ситуация на сетях канализации устранена, - добавили в ресурсоснабжающей организации.