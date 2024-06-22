Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Алексей Логвиненко на личном приеме ответил на вопросы жителей Ростова

Алексей Логвиненко на личном приеме ответил на вопросы жителей Ростова
Глава администрации Ростова 21 июня провел личный прием граждан. Алексей Логвиненко ответил на вопросы горожан. Темы обсуждений были самыми разными – от благоустройства до ремонта дорог.

Семья из Советского района попросила капитально отремонтировать Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который находится на улице Каширской. На прошедшем заседании городской думы депутаты выделили из городского бюджета на работы необходимую для капитального ремонта сумму, – 6,6 миллиона рублей. Ремонт планируется завершить к концу 2024 года.

- После капитального ремонта в этом центре смогут получать специализированную коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь дети в возрасте до трех лет и дети с особенностями развития до 8 лет, - отметил Алексей Логвиненко. - Будут оборудованы кабинеты конструирования, робототехники и ментальной арифметики, зал лечебной физкультуры, конференц-зал для работы с родителями детей-инвалидов и с ОВЗ.

Еще одно обращение ростовчан касалось сроков сноса многоквартирного дома по улице Суворова, 7, литер «Б». Здание было построено в 1896 году. В 2018-м его признали аварийным, а в 2021-м жильцов расселили. В мае этого года в связи с частичным обрушением стены дом был объявлен зоной ЧС: опасные конструкции были демонтированы, площадка огорожена.

- Поставил задачу до 1 ноября разработать техническую документацию на снос, чтобы при формировании бюджета на будущий год заложить расходы на эти цели и в первом квартале 2025-го демонтировать опасное здание, - заявил глава администрации города.

Жители дома № 186/1 по проспекту Стачки обратились с просьбой благоустроить контейнерную площадку во дворе. Деньги в размере 1,6 миллиона рублей на эти цели доведены до МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Советского района. Привести в порядок место сбора отходов подрядчик должен к 1 сентября.

На объекте сделают твердое водонепроницаемое основание, смонтируют ограждающие конструкции и крышу, обустроят металлические ворота, а также отсек для крупногабаритных отходов.

Также ростовчан беспокоит неудовлетворительное состояние путепровода по улице Красноармейской над проспектом Сиверса. Из-за интенсивного движения большегрузов там образовались выбоины и колеи.

- Ремонтные работы на объекте проведем оперативно и завершим до 1 сентября, - подчеркнул Алексей Валентинович. - Проезжая часть на площади Страны Советов - тема еще одного обращения. Здесь ремонт дорожного полотна поручил завершить до 1 ноября.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.