Алексей Логвиненко на личном приеме ответил на вопросы жителей Ростова

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова 21 июня провел личный прием граждан. Алексей Логвиненко ответил на вопросы горожан. Темы обсуждений были самыми разными – от благоустройства до ремонта дорог.Семья из Советского района попросила капитально отремонтировать Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который находится на улице Каширской. На прошедшем заседании городской думы депутаты выделили из городского бюджета на работы необходимую для капитального ремонта сумму, – 6,6 миллиона рублей. Ремонт планируется завершить к концу 2024 года.- После капитального ремонта в этом центре смогут получать специализированную коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь дети в возрасте до трех лет и дети с особенностями развития до 8 лет, - отметил Алексей Логвиненко. - Будут оборудованы кабинеты конструирования, робототехники и ментальной арифметики, зал лечебной физкультуры, конференц-зал для работы с родителями детей-инвалидов и с ОВЗ.Еще одно обращение ростовчан касалось сроков сноса многоквартирного дома по улице Суворова, 7, литер «Б». Здание было построено в 1896 году. В 2018-м его признали аварийным, а в 2021-м жильцов расселили. В мае этого года в связи с частичным обрушением стены дом был объявлен зоной ЧС: опасные конструкции были демонтированы, площадка огорожена.- Поставил задачу до 1 ноября разработать техническую документацию на снос, чтобы при формировании бюджета на будущий год заложить расходы на эти цели и в первом квартале 2025-го демонтировать опасное здание, - заявил глава администрации города.Жители дома № 186/1 по проспекту Стачки обратились с просьбой благоустроить контейнерную площадку во дворе. Деньги в размере 1,6 миллиона рублей на эти цели доведены до МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Советского района. Привести в порядок место сбора отходов подрядчик должен к 1 сентября.На объекте сделают твердое водонепроницаемое основание, смонтируют ограждающие конструкции и крышу, обустроят металлические ворота, а также отсек для крупногабаритных отходов.Также ростовчан беспокоит неудовлетворительное состояние путепровода по улице Красноармейской над проспектом Сиверса. Из-за интенсивного движения большегрузов там образовались выбоины и колеи.- Ремонтные работы на объекте проведем оперативно и завершим до 1 сентября, - подчеркнул Алексей Валентинович. - Проезжая часть на площади Страны Советов - тема еще одного обращения. Здесь ремонт дорожного полотна поручил завершить до 1 ноября.