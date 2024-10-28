Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На ж/д вокзале в Ростове задержали мужчину с патронами

На ж/д вокзале в Ростове задержали мужчину с патронами
В Ростове на Главном железнодорожном вокзале были изъяты патроны. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО 28 октября.

В ходе досмотра у 47-летнего жителя Свердловской области были обнаружены боеприпасы. Мужчина перевозил с собой 60 патронов без соответствующих разрешений. Причина, по которой он возил боеприпасы, неизвестна.

- По заключению экспертов-криминалистов изъятые боеприпасы признаны пригодными для производства выстрела, - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов».

Жителю Свердловской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Фото: УТ МВД по СКФО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.