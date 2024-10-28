На ж/д вокзале в Ростове задержали мужчину с патронами

Фото: УТ МВД по СКФО

В Ростове на Главном железнодорожном вокзале были изъяты патроны. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО 28 октября.В ходе досмотра у 47-летнего жителя Свердловской области были обнаружены боеприпасы. Мужчина перевозил с собой 60 патронов без соответствующих разрешений. Причина, по которой он возил боеприпасы, неизвестна.- По заключению экспертов-криминалистов изъятые боеприпасы признаны пригодными для производства выстрела, - сообщили в ведомстве.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов».Жителю Свердловской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.