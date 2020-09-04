На ж/д станции в Ростове сотни иностранцев разбили палаточный городок

Сотни иностранцев разбили палаточный городок на одной из ж/д станций в Ростове. На станции Первомайская в Советском районе местные жители заметили несколько сотен человек, которые разместились с палатками и вещами.Фотографии палаточного городка появились в ростовских соцсетях 7 сентября. Очевидцы говорят, что среди иностранцев есть дети. По периметру станции дежурят все экстренные службы города и силовики.Почему так много людей столпилось возле станции, неизвестно. По некоторым данным, иностранцы ждут вывозной рейс на родину. Поезд должны подать 8 сентября. Возможно, по какой-то причине состав не пришел, и людям ничего не остается, как ждать его на улице.