На Западном подъезде к Ростову с 1 февраля изменится схема движения транспорта

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На Западном подъезде к Ростову на М-4 «Дон» изменится схема движения транспорта. Информацию об этом сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог (ФКУ Упрдор) Москва — Волгоград.Меры будут действовать с нулевого по 4-й километр трассы из-за ремонта правой части дороги и моста через реку Чмутовую. В этот период транспорт будет курсировать по двум левым полосам.Добавим, что специалисты уже завершили работы на участке с 3-го по 6-й километры со съездом с Азовской развязки и на половине мостового перехода. До конца 2024 года дорожники завершат оставшийся отрезок.Когда капремонт завершат, можно будет оптимизировать схему движения на развязке на 1-м километре. Таким образом, уберут левый поворот из промышленной зоны.