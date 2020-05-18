На выкуп земли под строительство моста на Малиновского выделили более 100 миллионов рублей
Правительство области выделило 130 миллионов рублей на реконструкцию моста на улице Малиновского. Ещё 1,3 миллиона рублей выделено из бюджета Ростова.
Основная часть этих средств пойдёт на выкуп у собственников земельных участков, прилегающих к магистрали. Остальные средства направят ресурсоснабжающим организациям на компенсацию затрат по переносу электро- и газовых сетей.
- Также будут произведены выплаты СКЖД за организацию технических перерывов в движении поездов через станцию «Ростов-Западный», - сообщили в правительстве Ростовской области.
Напомним, что после завершения реконструкции путепровода на улице Малиновского мост будет расширен до шести полос – по три в каждом направлении. Завершить работы планируется до конца 2021 года.
Добавим, что из-за расширения подъездов к путепроводу на Малиновского снесут две заправки.