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На выходных в Ростове будет жарко до +31 градуса

На выходных в Ростове будет жарко до +31 градуса
На выходных в Ростове-на-Дону будет жарко. Прогноз на 27 и 28 июня сообщает Росгидрометцентр.

В пятницу, 26 июня, температура может достигать +28 градусов. Скорость ветра – 3 метра в секунду.

На следующий день, в субботу, столбик термометра поднимется до +29 градусов. Скорость порывов ветра может достигать 4 метров в секунду. Осадков не ожидается.

28 июня в Ростове потеплеет до +31 градуса. Погода будет безветренной. Скорость порывов не будет превышать 1 метра в секунду.

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