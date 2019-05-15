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На выходных в Ростове будет тепло и без осадков

На выходных в Ростове будет тепло и без осадков
На выходных в Ростове-на-Дону будет тепло и без осадков. Об этом рассказали в Росгидрометцентре.

Сообщается, что 17 мая температура в донской столице достигнет 30 градусов. Скорость ветра в пятницу будет 5 метров в секунду. Ожидается облачная погода, с прояснениями. Дождей в этот день не будет.

18 мая жара немного спадет – температура снизится до 27 градусов. Ожидается усиление ветра до 6 метров в секунду. Будет также облачно, с прояснениями, без осадков.

19 мая отметка термометра останется на том же уровне. Скорость порывов ветра – 6 метров в секунду. По данным синоптиков, осадков не предвидится.

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