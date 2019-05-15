На выходных в Ростове будет тепло и без осадков



На выходных в Ростове-на-Дону будет тепло и без осадков. Об этом рассказали в Росгидрометцентре.



Сообщается, что 17 мая температура в донской столице достигнет 30 градусов. Скорость ветра в пятницу будет 5 метров в секунду. Ожидается облачная погода, с прояснениями. Дождей в этот день не будет.



18 мая жара немного спадет – температура снизится до 27 градусов. Ожидается усиление ветра до 6 метров в секунду. Будет также облачно, с прояснениями, без осадков.



19 мая отметка термометра останется на том же уровне. Скорость порывов ветра – 6 метров в секунду. По данным синоптиков, осадков не предвидится.