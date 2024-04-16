На въезде в Ростов образовалась пробка из-за ДТП у Щепкинского леса
В Аксайском районе на въезде в Ростов 16 апреля образовалась пробка. Движение затруднено у Щепкинского леса.
Согласно данным на 09: 35, протяженность пробки составила более пяти километров. Дорожный затор начинается от поселка Верхнетемерницкого и до развязки на Северный обход Ростова.
- На месте находятся полицейские и сотрудники «скорой». Машины практически не двигаются с места на участке, - сообщил водитель в социальных сетях.
При каких обстоятельствах случилось ДТП, не сообщается. Автомобилистам рекомендуется выезжать из дома заранее и искать объездные пути.