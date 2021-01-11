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На трассе в Ростовской области образовалась многокилометровая пробка

На трассе в Ростовской области образовалась многокилометровая пробка
Сотни автомобилистов стали в огромную пробку на трассе Е-115 в Ростовской области. Семикилометровый затор берет начало от хутора Верхнеталовка Миллеровского района и тянется до хутора Кумшацкого в Тарасовском.

Судя по данным Яндекс.Карты, около 11 часов в левом ряду случилось ДТП. В местном ГИБДД об этом пока нет информации, однако очевидно, что авария и стала причиной скопления машин.

По словам водителей, автомобили двигаются в сторону Москвы. В двух рядах сотни машин едут со скоростью 3-5 километров в час.

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