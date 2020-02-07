На трассе Ростов — Азов перевернулась легковушка: пострадал водитель



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Девушка-водитель получила травмы в результате ДТП на трассе Ростов — Азов. Инцидент произошёл 11 февраля около 8 часов на 18-м километре автодороги.



Предварительно, 31-летняя женщина на «Дэу Матиз» не выбрала безопасную скорость. Она не справилась с управлением и выскочила на обочину. После этого иномарка опрокинулась.



- В результате ДТП женщина получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Медики доставили её в больницу.