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На трассе Ростов — Азов перевернулась легковушка: пострадал водитель

На трассе Ростов — Азов перевернулась легковушка: пострадал водитель
Фото для иллюстрации

Девушка-водитель получила травмы в результате ДТП на трассе Ростов — Азов. Инцидент произошёл 11 февраля около 8 часов на 18-м километре автодороги.

Предварительно, 31-летняя женщина на «Дэу Матиз» не выбрала безопасную скорость. Она не справилась с управлением и выскочила на обочину. После этого иномарка опрокинулась.

- В результате ДТП женщина получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Медики доставили её в больницу.

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