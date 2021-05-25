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На трассах Ростовской области за нарушителями ПДД будут следить беспилотники

На трассах Ростовской области за нарушителями ПДД будут следить беспилотники
На трассах Ростовской области запустят беспилотники для контроля соблюдения ПДД. Об этом 27 мая рассказали в правительстве региона.

Дроны планируют запустить на автодороге Ростов-Волгодонск. Аппараты облетят Аксайский и Багаевский районы. Их целью станет выявление водителей, которые нарушают правила дорожного движения. В частности, идут на обгон в запрещенном месте, пересекая сплошную полосу. Сотрудники ДПС в этот момент смогут посмотреть кадры и обнаружить нарушителя.

Беспилотники могут просматривать до пяти километров дороги. При этом видеозаписи, снятые им, сохраняются на жестком диске. В случае нарушение ролик смогут прикрепить к протоколу в качестве доказательства.

Напомним, пересечение сплошной полосы влечет за собой штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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