На трассах Ростовской области за нарушителями ПДД будут следить беспилотники

На трассах Ростовской области запустят беспилотники для контроля соблюдения ПДД. Об этом 27 мая рассказали в правительстве региона.Дроны планируют запустить на автодороге Ростов-Волгодонск. Аппараты облетят Аксайский и Багаевский районы. Их целью станет выявление водителей, которые нарушают правила дорожного движения. В частности, идут на обгон в запрещенном месте, пересекая сплошную полосу. Сотрудники ДПС в этот момент смогут посмотреть кадры и обнаружить нарушителя.Беспилотники могут просматривать до пяти километров дороги. При этом видеозаписи, снятые им, сохраняются на жестком диске. В случае нарушение ролик смогут прикрепить к протоколу в качестве доказательства.Напомним, пересечение сплошной полосы влечет за собой штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.