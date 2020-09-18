Минприроды Ростовской области покупает беспилотники за 1,3 млн рублей

Минприроды Ростовской области решило приобрести беспилотники. Информацию об этом 21 сентября опубликовали на сайте госзакупок.Согласно техзаданию министерство природы и экологии намерено купить семь квадрокоптеров со встроенными камерами. Контракт оценивается в 1 300 264 рубля.В комплекте каждого беспилотника должны быть квадрокоптер, пропеллеры, кабель питания, пульт дистанционного управления, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, паспорт или руководство по эксплуатации. Помимо этого, в комплект могут входить защитный кейс и флеш-накопитель.Скорее всего, закупка квадрокоптеров совершается для того, чтобы следить за возникновением ландшафтных пожаров в донском регионе. За прошедший месяц в области произошло несколько серьезных возгораний в Каменском, Красносулинском, Тарасовском, Волгодонском и Белокалитвинском районах. Тогда выгорело несколько десятков гектаров леса, ландшафта, пострадали тысячи домов, погиб один человек.