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Минприроды Ростовской области покупает беспилотники за 1,3 млн рублей

Минприроды Ростовской области покупает беспилотники за 1,3 млн рублей
Минприроды Ростовской области решило приобрести беспилотники. Информацию об этом 21 сентября опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию министерство природы и экологии намерено купить семь квадрокоптеров со встроенными камерами. Контракт оценивается в 1 300 264 рубля.

В комплекте каждого беспилотника должны быть квадрокоптер, пропеллеры, кабель питания, пульт дистанционного управления, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, паспорт или руководство по эксплуатации. Помимо этого, в комплект могут входить защитный кейс и флеш-накопитель.

Скорее всего, закупка квадрокоптеров совершается для того, чтобы следить за возникновением ландшафтных пожаров в донском регионе. За прошедший месяц в области произошло несколько серьезных возгораний в Каменском, Красносулинском, Тарасовском, Волгодонском и Белокалитвинском районах. Тогда выгорело несколько десятков гектаров леса, ландшафта, пострадали тысячи домов, погиб один человек.

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