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В Ростове на Таганрогской образовался дорожный затор из-за ДТП

В Ростове на Таганрогской образовался дорожный затор из-за ДТП
В Ростове-на-Дону на Таганрогской образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Авария произошла около 20:00. Как сообщили очевидцы, легковушка врезалась в столб.

Пробка тянется от памятника авиаторам до пересечения с Дебальцевской.
Фото: Rostov.ru
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