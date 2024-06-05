Дебиторскую задолженность Шахтинского завода «Донэнергомаш» продают с молотка

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Дебиторскую задолженность ООО Шахтинский электромеханический завод «Донэнергомаш» выставили на торги. Информация об этом размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На аукционе оказалось два лота с правом требования краткосрочных долговых обязательств к физическим лицам. Их общая стоимость составляет более 1,7 миллиона рублей. За эти деньги покупатель сможет через суд попытаться взыскать с должников почти два миллиона рублей.Заявки на участие в торгах принимают до 7 августа 2024 года. В случае, если предложения никого не заинтересуют, оба лота могут выставить вновь, но за меньшую сумму.Напомним, ООО ШЭМЗ «Донэнергомаш» зарегистрировано в августе 2006 года. Предприятие занималось производством электродвигателей, электрогенераторов, трансформаторов и других стальных изделий. В 2017 году компания начала нести существенные финансовые потери, и в 2019-м завод был признан банкротом.