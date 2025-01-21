Шахтинский электромеханический завод отменил торги на продажу задолженности

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На торги выставили дебиторскую задолженность ООО «Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения». Информация об этом размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На аукционе 15 января оказался лот с правом требования на краткосрочные долговые обязательства. Его стоимость оценили в 300 тысяч рублей. За эти деньги покупатель мог попробовать через суд взыскать с должника 10,4 миллиона рублей.Спустя несколько часов после публикации торги отменили.Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения был зарегистрирован в 2015 году в городе Шахты Ростовской области. С 2021 года ООО «Шэмз Спецмаш» находится в процессе банкротства.