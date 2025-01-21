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Шахтинский электромеханический завод отменил торги на продажу задолженности

Шахтинский электромеханический завод отменил торги на продажу задолженности
На торги выставили дебиторскую задолженность ООО «Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения». Информация об этом размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукционе 15 января оказался лот с правом требования на краткосрочные долговые обязательства. Его стоимость оценили в 300 тысяч рублей. За эти деньги покупатель мог попробовать через суд взыскать с должника 10,4 миллиона рублей.

Спустя несколько часов после публикации торги отменили.

Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения был зарегистрирован в 2015 году в городе Шахты Ростовской области. С 2021 года ООО «Шэмз Спецмаш» находится в процессе банкротства.
Фото: соцсети
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