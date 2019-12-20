На торгах не смогли распродать имущество известного ростовского бизнесмена



Имущество бизнесмена из Ростова Владимира Базияна не смогли распродать на торгах. Как оказалось, желающих приобрести доли бизнеса предпринимателя и его автомобиль не нашлось. Никого не привлекла даже сниженная цена.



В реестре сказано, что имущество должника включает в себя акции АО Фирма «Актис» номинальной стоимостью 106 519 000 рублей, автомобиль «Мерседес Бенц» за 577 800 рублей, а также 45% доли в капитале ООО «Экспорт» (стартовая цена — 162 миллиона рублей).

В ближайшее время имущество Базияна вновь попытаются продать с молотка.



Предприниматель основал предприятие «Эскорт» в начале 2000-х. Он производил оборудование для газо- и нефтеперерабатывающей промышленности. Когда «Эскорт» стал одним из лидеров в своей сфере, Владимир Базиян построил завод «Актис» по производству стеклотары. Это предприятие тоже стало успешным.



В 2014 году между Базияном и его партнёром Леонидом Тавровским, который владел 55% акций «Эскорта», произошёл конфликт. Владимир хотел расширить бизнес, но это не случилось. Он пытался выкупить долю Тавровского, но тот не ушёл из бизнеса, и вскоре Базияна отстранили от должности гендиректора.



В 2017 году «Эскорт» и «Актис» были признаны несостоятельными. В тот же год обанкротился сам Базиян. Долг перед кредиторами составил порядка восьми миллиардов рублей.