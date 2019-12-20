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На торгах не смогли распродать имущество известного ростовского бизнесмена

На торгах не смогли распродать имущество известного ростовского бизнесмена
Имущество бизнесмена из Ростова Владимира Базияна не смогли распродать на торгах. Как оказалось, желающих приобрести доли бизнеса предпринимателя и его автомобиль не нашлось. Никого не привлекла даже сниженная цена.

В реестре сказано, что имущество должника включает в себя акции АО Фирма «Актис» номинальной стоимостью 106 519 000 рублей, автомобиль «Мерседес Бенц» за 577 800 рублей, а также 45% доли в капитале ООО «Экспорт» (стартовая цена — 162 миллиона рублей).
В ближайшее время имущество Базияна вновь попытаются продать с молотка.

Предприниматель основал предприятие «Эскорт» в начале 2000-х. Он производил оборудование для газо- и нефтеперерабатывающей промышленности. Когда «Эскорт» стал одним из лидеров в своей сфере, Владимир Базиян построил завод «Актис» по производству стеклотары. Это предприятие тоже стало успешным.

В 2014 году между Базияном и его партнёром Леонидом Тавровским, который владел 55% акций «Эскорта», произошёл конфликт. Владимир хотел расширить бизнес, но это не случилось. Он пытался выкупить долю Тавровского, но тот не ушёл из бизнеса, и вскоре Базияна отстранили от должности гендиректора.

В 2017 году «Эскорт» и «Актис» были признаны несостоятельными. В тот же год обанкротился сам Базиян. Долг перед кредиторами составил порядка восьми миллиардов рублей.

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