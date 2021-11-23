До конца января задержали директора рынка «Атлант» в Аксайском районе

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Арестовали директора закрытого рынка «Атлант» в Аксайском районе. Как сообщил источник Rostov.ru, под стражей Александр Карпенко пробудет до 23 января. Предпринимателю вменяют статью «Участие в преступном сообществе (преступной организации)» и «Незаконное предпринимательство, совершенное ОПГ и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».Согласно данным Rusprofile, Карпенко является директором еще двух компаний и учредителем трех организаций, в числе которых - «Алмаз». Последний отмечен как «организация в процессе ликвидации».По версии следствия, известный бизнесмен Карим Бабаев создал преступную группировку. Участники ОПГ якобы завладели огромными земельными участками на территории Аксайского района и развернули там предпринимательскую деятельность. Примечательно, что правоохранители обнаружили незаконные действия спустя немалое количество времени. Более 20 лет вопрос о законности аксайских рынков даже в голову никому не мог прийти. Однако весной 2021 года на популярные в регионе рынки нагрянули несколько тысяч силовиков. «Алмаз», «Овощной», «Атлант» и другие торговые точки в одночасье оказались незаконными. Тысячи торговцев вмиг лишились единственного источника дохода, а на предпринимателей возбудили уголовные дела.Помимо Карпенко, фигурантами дела аксайских рынков стали 16 человек, включая бизнесмена Карима Бабаева, его сыновей Вадима и Эдуарда, а также экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко. Из них одиннадцать также находятся в СИЗО. Большинство арестованных - предприниматели и бизнесмены.