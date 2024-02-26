Территорию бывших аксайских рынков превратили в огромную свалку

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Заброшенная территория, где ранее располагался один из самых популярных рынков Ростовской области, "Атлант", сегодня превратилась в свалку, куда продавцы соседних торговых площадок вывозят строительные отходы, картонные коробки и бракованный товар.История с рынками в Аксае началась в 2021 году, когда торговые точки "Классик", "Овощной", "Атлант" и "Алмаз" были ограждены бетонными блоками. Впоследствии выяснилось, что это связано с проверкой легитимности приобретения земельных участков под предпринимательскую деятельность. В связи с этим возникли подозрения относительно приобретения этих земель структурами, принадлежащими семье Бабаевых и главе Аксайского района Виталию Борзенко. Местные торговцы восприняли это обстоятельство неоднозначно, учитывая, что эти земли и существование рынков на них не вызывали интереса в течение более двадцати лет.В ходе расследования было возбуждено уголовное дело в отношении Карима Бабаева, его родственников, главы Аксайского района Виталия Борзенко и еще 17 человек. Им предъявлены обвинения по статьям "Организация преступного сообщества", "Мошенничество", "Отмывание денег" в рамках нелегальной предпринимательской деятельности на территории Аксайского района.По версии следствия, бизнесмен Карим Бабаев незаконно захватил землю, на которой впоследствии было построено крупнейшее торговое сооружение в регионе. В результате другим предпринимателям было запрещено заниматься торговлей на данной территории. Около тысячи предпринимателей лишились своего основного источника дохода. Несмотря на то, что люди обратились к депутатам и даже написали письма президенту, никаких результатов не было достигнуто.В настоящее время этот участок стал призраком города уже на протяжении трех лет. Количество мусора на нем только увеличивается, и неизвестно, когда муниципальные власти будут воплощать свои планы для этой территории.