В Ростовской области осужденному за педофилию священнику скостили срок

Фото: СоцСети

В Ростовской области священнику в три раза сократили срок за насилие над приемными детьми.Ростовский областной суд пересмотрел приговор священнику Сергею Лысенко, осужденному за педофилию. Апелляция решила урезать наказание с семи лет лишения свободы в колонии строгого режима до 2,5 года.Вопиющая история произошла в декабре 2021 года. Жена священника обратилась в полицию с просьбой о помощи. Она рассказала, что в течение девяти лет ее супруг развращал трех приемных дочерей. Сначала дети боялись рассказать обо всем взрослым. Однако позднее дочки признались и написали заявление о домогательствах приемного отца.Когда правда вскрылась, священнослужителя арестовали. В отношении него завели уголовное дело по статьям: «Развратные действия по отношению к лицу, не достигшему шестнадцати лет», «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Азовский районный суд в августе 2023 года назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора священник отправился в СИЗО, где он пробыл около двух лет.Как сообщает Donday.ru со ссылкой на адвоката потерпевших девочек, 26 декабря приговор был обжалован. По словам правозащитника, прокуратура и пострадавшие девочки требовали ужесточения наказания. Кроме того, была подана апелляционная жалоба на увеличение срока. Однако Ростовский облсуд принял решение скостить срок – два года и шесть месяцев вместо семи лет колонии строгого режима. Учитывая время, которое Лысенко пробыл в колонии, на свободу он выйдет уже в ближайшие месяцы.Сергей Лысенко являлся настоятелем Никольского храма, был женат и имел трех приемных дочерей. Вернется ли он к служению, неизвестно.