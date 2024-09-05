Ростовский суд ужесточил приговор священнику-педофилу в пять раз

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Ростовский областной суд пересмотрел приговор Сергею Лысенко, обвиняемому в педофилии в отношении приемных дочерей. Как сообщает портал Donday, 4 сентября 2024 года Ростовский областной суд вынес новый приговор. Бывший священник приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год и шесть месяцев.Резонансное дело, потрясшее Ростовскую область, началось в 2021 году. Тогда 48-летний настоятель Никольского храма села Новониколаевка Азовского района был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.Супруга священника заявила в правоохранительные органы о том, что ее муж на протяжении нескольких лет совершал противоправные действия в отношении трех их приемных дочерей. После этого заявления сами девочки также подтвердили факт домогательств.В отношении Сергея Лысенко было возбуждено уголовное дело по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемый не признал свою вину.Судебный процесс длился около двух лет. В августе 2023 года Азовский городской суд приговорил Лысенко к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако обе стороны обжаловали это решение. В результате апелляции срок был сокращен до двух с половиной лет. За этим последовала еще одна апелляция.В июне 2024 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил решение Ростовского областного суда и направил дело на новое рассмотрение. Во второй раз Ростовский областной суд ужесточил наказание в пять раз - с 2,5 до 12 лет колонии строгого режима.