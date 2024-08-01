На СВО пропал боец, служивший в Ростове-на-Дону
В ходе СВО пропал 48-летний житель Ростовской области. О местонахождении Валерия Давыденко ничего не известно почти месяц.
В сентябре 2022 года мужчина был призван из военкомата Семикаракорского района. Оттуда его направили в Ростов-на-Дону, где закрепили за воинской частью 91708.
Последний раз Валерий связывался с родными 6 июля 2024 года. Затем его отправили на боевое задание под Марьинку. С тех пор мужчину никто не видел.
Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию.