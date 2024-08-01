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На СВО пропал боец, служивший в Ростове-на-Дону

На СВО пропал боец, служивший в Ростове-на-Дону
В ходе СВО пропал 48-летний житель Ростовской области. О местонахождении Валерия Давыденко ничего не известно почти месяц.

В сентябре 2022 года мужчина был призван из военкомата Семикаракорского района. Оттуда его направили в Ростов-на-Дону, где закрепили за воинской частью 91708.

Последний раз Валерий связывался с родными 6 июля 2024 года. Затем его отправили на боевое задание под Марьинку. С тех пор мужчину никто не видел.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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