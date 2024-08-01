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На СВО пропал боец из Брянской области, служивший в Ростове

На СВО пропал боец из Брянской области, служивший в Ростове
В ходе СВО пропал 31-летний боец из Брянской области. О местонахождении Андрея Бравока неизвестно почти два месяца.

До службы мужчина проживал в городе Трубчевске. После начала СВО его направили в Ростов-на-Дону, где закрепили за воинской частью 91708.

Последний раз Андрей связывался с родными 5 июня 2024 года. С тех пор он перестал звонить и отвечать на сообщения.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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