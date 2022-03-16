На сомнительные таблетки от коронавируса донской минздрав потратит 32,6 млн рублей

Фото: www.medisorb.ru.

Министерство здравоохранения Ростовской области ищет поставщика лекарства от коронавируса. Информацию об этом опубликовали 18 марта на сайте государственных закупок.Таблетки фавипиравир будут поступать в ЗАО «Фармацевт», расположенное в переулке Беломорском, 94. По данным сайта sbis.ru, компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Лекарство планируют использовать для лечения пациентов амбулаторно.Не исключено, что партии таблеток станут развозить по всему городу. Всего в Ростовскую область направят 20,3 тысячи упаковок. Это более 800 тысяч таблеток. При этом срок их годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки. На лекарства всего потратят 32,6 миллиона рублей. Деньги на таблетки выделят из областного бюджета.Примечательно, что в 2020 году ряд специалистов, в том числе Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), выступали против решения зарегистрировать препарат для амбулаторного лечения. Их смутило отсутствие научных публикаций о результате исследований фавипиравира, а также короткие сроки, в которые они проводились.Главным аргументом в письме АОКИ к минздраву являлся тератогенный эффект (нарушение эмбрионального развития). Специалисты отметили, что препарат с таким же действием стал причиной страшной трагедии в 50-х-60-х годах 20-го века.- Препарат был допущен в массовое применение без достаточных предрегистрационных исследований. В результате в 1950-1960-е гг. в мире родились более 10 000 детей с врожденными уродствами, - сказано в письме к минздраву. - Сегодня, когда пандемия подталкивает и разработчиков, и регуляторов к тому, чтобы ускорить поиски и вывод эффективного лекарства от CОVID-19 на рынок, нельзя забывать о балансе риска и пользы применения недостаточно проверенного препарата. Недопустима новая трагедия, подобная талидомидовой.Однако препарат все-таки допустили к использованию в амбулаторных условиях.