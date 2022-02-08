Минздрав Ростовской области потратит 15 млн рублей на капли для носа от коронавируса

Фото: РИА Новости.

Министерство здравоохранения Ростовской области ищет поставщика лекарства для пациентов с коронавирусом. Документ появился на сайте государственных закупок 10 февраля.Согласно контракту, донской Минздрав планирует закупить назальные капли «Интерферон Альфа-2В». Это лекарство оказывает противовирусное иммуностимулирующее действие. Оно помогает здоровым клеткам бороться с инфекцией.Капли будут поступать в ЗАО «Фармацевт», расположенное в переулке Беломорском, 94. По данным сайта sbis.ru, компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Лекарство планируют использовать для лечения пациентов, проходящих амбулаторное лечение за счет средств резервного фонда. Не исключено, что партии капель станут развозить по всему городу. Всего в Ростовскую область направят 124 тысячи упаковок, или 1,2 миллиона назальных капель.Поставки будут осуществляться в течение 2022 года - до 31 декабря. На все лекарства всего потратят 15,4 миллиона рублей. Деньги на капли выделят из областного бюджета.